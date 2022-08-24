Японские корпорации проведут эксперименты с летающими авто в центре Токио

Первые в Японии эксперименты по организации практического движения пилотируемых летающих автомобилей в общественном пространстве крупного города решило провести объединение трех крупных корпораций страны. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в штаб-квартире одной из ведущих в Японии девелоперских компаний Mitsubishi Estate, которая владеет и управляет значительным количеством офисных и жилых зданий в стране, передает Day.Az.

Для проведения экспериментов с полетами летающих автомобилей в Токио она объединила усилия с крупным авиаперевозчиком Japan Airlines и торгово-инвестиционной корпорацией Kanematsu. На первом этапе Mitsubishi Estate отберет площадки для базирования летающих автомобилей на крышах и в районах принадлежащих ей офисных небоскребов в центре Токио. Будут проведены оценки расходов и проведены предварительные эксперименты. Первые реальные опытные полеты пилотируемых летающих автомобилей предполагается провести в 2024 финансовом году, сообщили ТАСС.

Kanematsu подготовит бизнес-модель этого проекта, а JAL решит вопрос с выбором модели летающего автомобиля. В настоящее время ее уже разрабатывает базирующаяся в ФРГ компания, в которую инвестирует Japan Airlines. "В то же время конкретные решения по этому поводу пока не приняты", - пояснили ТАСС в корпорации Mitsubishi Estate.

Коммерческое применение летающих автомобилей ряд компаний Японии намерены начать в 2025 году. В частности, их предполагается использовать для перевозки пассажиров на предстоящей тогда в городе Осака Всемирной выставке. В настоящее время определяются условия получения лицензии на управление летающим автомобилем, критерии безопасности таких устройств, районы использования и т. д.

Правительство Японии ускоряет работы в этом направлении, поскольку, как писала газета Yomiuri, обеспокоено нарастанием конкуренции в деле внедрения летающих автомобилей со стороны компаний США, Евросоюза и Китая. В них вкладывают капиталы и японские корпорации. В частности, в Сингапуре уже в 2023 году планируют запустить летающие машины германской разработки. В этом проекте также участвует японская авиакомпания Japan Airlines.

По подсчетам одного из крупнейших американских банков Morgan Stanley, глобальный рынок летающих автомобилей к 2040 году может достичь объема $1,5 трлн.