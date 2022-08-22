На Камчатке произошло сильное землетрясение

Магнитуда землетрясения, произошедшего утром в понедельник на Камчатке, составила 6,1. Спасатели осматривают здания в Усть-Камчатске, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Оперативными группами производится осмотр социально значимых объектов и зданий. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении ведомства.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке утром в понедельник, эпицентр сейсмособытия находился в 125 км от Усть-Камчатска. По уточненным данным, в отдельных районах поселка ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 5,4.