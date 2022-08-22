В США женщина застрелила молодого человека, который остановился помочь ей

В национальном лесу в Алабаме, США, женщина застрелила молодого человека, который вместе со своей девушкой остановился, чтобы помочь ей. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным правоохранителей, 22-летний Адам Симджи и его 20-летняя девушка Микайла Паулюс ехали по национальному лесу Талладега, примерно в 80 милях к западу от Бирмингема, когда увидели голосующую на обочине Ясмин Хайдер, которая утверждала, что ее машина не заводится. Пара попыталась помочь ей починить автомобиль, но у них не вышло. После этого женщина попыталась их ограбить.

Хайдер вытащила пистолет и приказала паре двигаться в лес. В ответ на это Симджи вытащил свое оружие, что привело к перестрелке, в ходе которой злоумышленница получила несколько ранений в туловище, а молодой человек - в спину, говорится в заявлении. Паулюс, которая не пострадала, пыталась спасти своего парня при помощи искусственного дыхания, но он скончался на месте.

Напавшую на них Хайдер доставили ​​в больницу Бирмингема и прооперировали. Ей были предъявлены обвинения в убийстве, похищении людей и ограблении.