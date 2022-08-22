В Петербурге посетители аттракциона застряли на высоте 80 метров

20 человек зависли на неисправной карусели "Седьмое небо" в парке "Диво Остров" на большой высоте, пишет "Фонтанка", передает Day.Az.

Техническая неисправность привела к остановке карусели на высоте почти 80 метров, в это время на аттракционе находилось два десятка человек.

По словам очевидцев, посетителям "Седьмого неба" пришлось провести в воздухе более получаса. В администрации парка развлечений эту информацию опровергли, заявив, что поломку удалось оперативно устранить и спустить людей на землю за 10 минут.

Пострадавших нет, карусель работает в штатном режиме, посетителям вернули деньги за билеты.