Россия стала лидером по продаже нефти в Китай

Россия третий месяц подряд является крупнейшим экспортером нефти в Китай, обойдя Саудовскую Аравию. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные китайской таможни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет издание, в июле Москва поставила Пекину порядка 1,68 млн баррелей нефти в сутки (б/с), а Саудовская Аравия - 1,5 млн б/с. В июне в КНР было доставлено 2 млн баррелей нефти в сутки, что на 55% больше показателя 2021 года и на 25% - апреля 2022 года.

"Индия, которая стала вторым по величине импортером российской нефти, в июле закупила примерно 0,88 млн б/с, по оценке Reuters, что на 7,3% ниже уровня июня", - пишет газета.