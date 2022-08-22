Сильный ветер срывал крыши и крушил деревья в Дагестане

Появились кадры из Дагестана, на который обрушился сильнейший ураган. Порывами ветра там сносило крыши, ломало деревья, рвало провода, без света оставались целые районы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Находиться на улице в такой момент было очень рискованно, что подтверждают вот эти съемки. Прохожий просто шел по улице, когда его настиг огромный фрагмент то ли забора, то ли крыши. Он даже не успел увернуться и попал в больницу.

Буря довольно сильно потрепала дома в Махачкале.

"Вот этот шифер первым прилетел оттуда. Через полчаса смотрю - какой-то грохот, вышел. Вот это бетонами, шиферами - все упало туда! Уже детей убрали отсюда, машины убрали", - рассказал местный житель Курбан Абдуллаев.

При этом волновалось и море. Высота волн доходила до двух метров. И еще экстремальной остается жара - почти под +40, а буря окончательно стихнет не раньше чем через сутки.