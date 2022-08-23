https://news.day.az/world/1488839.html Китай страдает от засухи - ВИДЕО
Китай страдает от засухи - ВИДЕО
Большая часть территории Китая страдает от сильной засухи из-за продолжительной жаркой погоды и незначительного количества осадков, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В провинциях Сычуань, Хубэй, Хунань, Аньхой и Цзянси, а также в городе Чунцин жара нанесла серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям. Сотни тысяч жителей испытывают трудности с доступом к питьевой воде.
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