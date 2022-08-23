Китай страдает от засухи

Большая часть территории Китая страдает от сильной засухи из-за продолжительной жаркой погоды и незначительного количества осадков, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В провинциях Сычуань, Хубэй, Хунань, Аньхой и Цзянси, а также в городе Чунцин жара нанесла серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям. Сотни тысяч жителей испытывают трудности с доступом к питьевой воде.