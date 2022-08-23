В Таиланде слон пронзил бивнями хозяина за работу в жару

В Таиланде 32-летний местный житель погиб после нападения слона. Об этом сообщает издание Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел 17 августа 2022 года в провинции Пхангнга на юге страны. 20-летнее животное по кличке Пом-Пам, по версии правоохранительных органов, напало на хозяина из-за того, что тот заставлял его таскать бревна в сильную жару.

Слон пронзил мужчину бивнями - когда на место происшествия прибыла полиция, то им пришлось усыпить животное, чтобы забрать тело жертвы.