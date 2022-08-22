Массовая свадебная церемония на озере Титикака
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Свадебный сезон в Перу: 51 пара поженилась на берегу священного для инков и аймара озера Титикака. В присутствии шаманов новобрачные совершили традиционные для андских культур ритуалы подношений Матери-Земли Пачамаме, чтобы получить благословение, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Для властей муниципалитета Акора, ответственных за государственную регистрацию союзов, массовое бракосочетание - хороший способ привлечь туристов.