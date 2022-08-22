https://news.day.az/world/1488847.html Массовая свадебная церемония на озере Титикака - ВИДЕО
Массовая свадебная церемония на озере Титикака - ВИДЕО
Свадебный сезон в Перу: 51 пара поженилась на берегу священного для инков и аймара озера Титикака. В присутствии шаманов новобрачные совершили традиционные для андских культур ритуалы подношений Матери-Земли Пачамаме, чтобы получить благословение, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Для властей муниципалитета Акора, ответственных за государственную регистрацию союзов, массовое бракосочетание - хороший способ привлечь туристов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре