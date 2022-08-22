Азия и Африка страдают от наводнений

Десятки людей погибли в результате разрушительных наводнений, вызванных сезонными дождями во многих странах Азии и Африки, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В провинции Логар на востоке Афганистана жертвами стихии стали по меньшей мере 9 человек. На прошлой неделе на севере страны внезапные наводнения унесли жизни более 30 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

О последствиях непогоды в округе Хоши рассказал старейшина одной из деревень: "Люди потеряли скот, затоплены сельскохозяйственные угодья. Многие остались без крова и были вынуждены искать убежища в горах".

В соседнем Пакистане жертвами муссонов стали как минимум 36 человек, тысячи местных жителей эвакуированы. За последние три дня число погибших из-за наводнений и оползней на севере и востоке Индии перевалило за 40.

Рекордные осадки вызвали паводки в провинции Цинхай на северо-западе Китая, власти сообщают о 26 погибших.

В Суданес с начала лета повышается уровень воды в реках Нил и Атбара. По информации гуманитарных организаций, в провинции Дарфур от стихии пострадали более 136 тысяч человек.