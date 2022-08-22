https://news.day.az/world/1488852.html Четыре женщины погибли в результате схода оползня в Ираке - ВИДЕО
Четыре женщины погибли в результате схода оползня в Ираке - ВИДЕО
По меньшей мере четыре женщины погибли в результате оползня в иракской провинции Кербела. Они находились в шиитском храме, построенном у святого источника имама Али, когда вокруг здания обвалился грунт, а за ним - потолок и часть стен самой святыни, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Спасателям удалось достать из-под завалов троих детей, их отвезли в больницу. Тем не менее под камнями до сих пор находятся люди, им передают кислород и питьевую воду. Спасательная операция продолжается.
Источник имама Али - важная святыня для мусульман-шиитов. Он находится посреди пустыни на западе провинции Кербела.
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