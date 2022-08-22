Из Азии в Европу вплавь: турки одержали победу в гонке через Босфор

Гонка, соединяющая Европу и Азию: в Стамбуле состоялся 34-й Межконтинентальный заплыв через Босфор. В ежегодном соревновании на открытой воде приняли участие более 2 400 пловцов из разных стран. У мужчин победу празднует Доукан Улач, в женской категории не было равных 16-летней Бурджуназ Нарын. Мероприятие проводится под патронажем Олимпийского комитета Турции, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В распоряжении стамбульцев и туристов более 80 пляжей, на Черном и Мраморном морях, а также на Босфоре. Тем не менее в обычное время в центральной части города запрещено купаться в проливе из-за непрерывной навигации.

Участников культового заплыва отвезли на 3 паромах к причалу Канлыджа в азиатской части мегаполиса к северу от моста Султана Мехмеда Завоевателя. По традиции гонка завершилась на европейском берегу в районе Куручешме.

Как сообщила журналистка Айла Джин Якли со ссылкой на одного из организаторов заплыва, в этом году в гонке приняли участие более 300 россиян, тогда как украинцев было всего около 80.

Из соображений безопасности пловцы преодолевают дистанцию в 6,5 километров преимущественно в направлении поверхностного течения Босфора. Им рекомендуется держаться середины пролива до прохождения острова Галатасарай.