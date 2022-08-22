https://news.day.az/world/1488854.html Голландские фермеры выстроили грузовики в слово "SOS" - ВИДЕО
Голландские фермеры выстроили грузовики в слово "SOS" - ВИДЕО
Сотни голландских фермеров попросили помощи у всего мира. Сделали они это во время велогонки Вуэльта. Протестующие выстроили сельскохозяйственные машины и грузовики вдоль трассы, начертав на земле гигантское сообщение "SOS", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Таким образом они выразили свое несогласие с мерами правительства. Кабмин Нидерландов планирует сократить выбросы оксидов азота вдвое. Аграрии считают, что этот запрет погубит фермерство как малый бизнес.
Их призыв о помощи попал в прямые эфиры телеканалов зарубежных стран.
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