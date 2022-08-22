Власти Австралии опубликуют отчет о законности действий экс-премьера страны

Отчет офиса генерального прокурора Австралии о законности действий бывшего премьер-министра страны Скотта Моррисона, тайно назначившего себя главой пяти министерств и ведомств во время пандемии, будет обнародован во вторник, 23 августа. Об этом в понедельник сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, отчет генерального солиситора страны, оценившего по поручению правительства законность действий Моррисона во время его пребывания в должности, готов и будет в полном объеме обнародован во вторник. "Я даю обязательство [опубликовать отчет], чтобы у каждого была возможность лично ознакомиться с ним", - указал Альбанезе.

Также премьер отметил, что в отчете не содержится данных о том, что действия бывшего главы правительства нарушали законодательство страны, однако есть свидетельства того, что они "не согласуются с правилами и механизмами подотчетности, которые действуют в австралийской парламентской демократии и обеспечивают ее систему сдержек и противовесов". "Это вопросы, которые необходимо рассмотреть. Я должным образом все обдумаю и озвучу свои решения публично", - подчеркнул он, отметив, что решения бывшего премьер-министра тайно возглавить ведомства "очевидно свидетельствуют о наличии ряда слабостей в системе государственного управления".

15 августа Альбанезе сообщил, что власти Австралии инициировали расследование в отношении бывшего главы правительства страны Скотта Моррисона, обвинив его в том, что он назначил себя главой ключевых министерств и ведомств, сконцентрировав тем самым в собственных руках всю полноту власти в стране. Также предполагается, что экс-премьер использовал часть присвоенных полномочий для того, чтобы повлиять на результаты голосования в ходе всеобщих парламентских выборов, прошедших в стране 21 мая 2022 года.