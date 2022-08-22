«Би-би-си» отозвала лицензии на свой контент в России

Британская теле-радиовещательная корпорация "Би-би-си" отозвала лицензии на свой контент для России. Из-за этого в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" теперь нельзя посмотреть фильмы и сериалы, принадлежащие корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, для просмотра оказались недоступными сериалы "Улица потрошителя", "Мисс Марпл", "Война и мир", "Гордость и предубеждение", при этом все еще можно посмотреть "Доктора Кто", "Пустую корону", "Тюдоров", "Мерлина" и "Убивая Еву".

В "Кинопоиске" уточнили, что сообщения об исчезновении всех сериалов "Би-би-си" "неверная" и популярные британские сериалы по-прежнему доступны для российских пользователей. Информацию об отзыве лицензии корпорацией в онлайн-кинотеатре не прокомментировали.

"Би-би-си" прекратила работу в России в марте этого года на фоне начавшейся в Украине специальной военной операции.