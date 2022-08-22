В Канаде автомобиль врезался в толпу на свадьбе

Женщина за рулем автомобиля въехала в группу гостей свадебной вечеринки в Западном Ванкувере, Британская Колумбия, Канада. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Женщина 60 лет на автомобиле въехала во двор, где в то время праздновали свадьбу", - сказано в сообщении.

Полиция заявила, что водитель резко набрала скорость и врезалась в нескольких человек, которые присутствовали на свадебной вечеринке.

"Автомобиль по неизвестной причине съехал с шоссе и протаранил толпу людей", - сообщили правоохранители.

Два человека погибли в результате столкновения, десять были доставлены в больницу. Медики сообщили, что пятеро пострадавших находятся в стабильном состоянии, трое в тяжелом и двое в критическом.

Правоохранители заявили, что женщина за рулем автомобиля сотрудничает с полицией. Пока никаких обвинений предъявлено не было. Полиция ведет расследование.