Два судна с украинской сельхозпродукцией последовали в Грецию и Египет

Два судна с украинской сельскохозяйственной продукцией, вышедшие из Черноморска в понедельник утром, по состоянию на 11:00 по бакинскому времени покинули территориальные воды Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сухогруз Great Arsenal с 25 тыс. тонн пшеницы следует в Египет. Сухогруз Maranta доставит 5,3 тыс. тонн кукурузы в Грецию.

Выход судов ранее одобрил Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Вывоз сельхозпродукции с Украины осуществляется по гуманитарному коридору, который контролируют представители СКЦ. Они же досматривают каждое судно перед входом в Босфор. Аналогичные меры применяются в отношении порожних сухогрузов, которые направляются в Украину.