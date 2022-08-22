США продолжат работу над разблокированием активов Афганистана

Администрация президента США Джо Байдена продолжит работу по разблокированию замороженных активов Афганистана, несмотря на промедление со стороны "Талибана" и Центрального банка (ЦБ) Афганистана. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, такое решение мотивировано обеспокоенностью Вашингтона гуманитарным кризисом в стране. По данным ООН, 22,8 млн афганцев постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают. На данный момент радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из 9,4 млрд долларов), поскольку значительная их часть заморожена США.

Тем не менее власти Афганистана, по мнению американцев, действуют нерасторопно. "Талибан" сидит сложа руки, и это раздражает", - приводит Reuters слова одного из источников.

По данным агентства, после ликвидации главаря афганских террористов "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири США представители Госдепартамента и Министерства финансов США заявили, что переговоры будут продолжаться, невзирая на разочарование их темпами.

Агентство отмечает, что в основе стремлений США лежит план по переводу активов афганского ЦБ в трастовый фонд в Швейцарии, откуда они в обход "Талибана" будут направлены в Афганистан. Отмечается, что американская сторона обсуждала этот план с представителями Швейцарии и другими участниками. Передать активы напрямую не представляется возможным, так как многие лидеры талибов находятся под санкциями США и ООН.

Как сообщает Reuters, в Госдепартаменте от комментариев отказались.