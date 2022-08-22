Нефтяной фонд Норвегии считает кибератаки главной угрозой своей безопасности
Норвежский государственный пенсионный фонд (Нефтяной фонд) считает угрозы информационной безопасности вследствие кибератак более серьезной проблемой, чем риски рыночных потерь. Об этом заявил его руководитель Николай Танген в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Хакерские атаки беспокоят меня больше, чем нестабильность на мировых рынках. Их количество удвоилось за последние два-три года, и с каждой новой попыткой они становятся все более изощренными", - сказал Танген. Он добавил, что "ежедневно фонд сталкивается в среднем с тремя серьезными кибернападениями, а всего в год происходит порядка 100 тыс. подобных эпизодов".
Как отмечает издание со ссылкой на топ-менеджмент организации, скоординированные DDoS-атаки становятся "системным финансовым риском, поскольку мировые рынки становятся все более цифровыми".
Ранее Нефтяной фонд Норвегии объявил об убытках в размере 1,68 триллиона норвежских крон ($173 млрд) за первую половину 2022 года, что соответствует 14,4% стоимости всех его вложений. Танген тогда подчеркнул, что "подобная ситуация стала следствием роста процентных ставок, высокой инфляции и конфликта в Европе".
По данным Института национальных фондов благосостояния (Sovereign Wealth Fund Institute), Нефтяной фонд Норвегии занимает первое место в мире по активам среди подобных финансовых организаций, их стоимость составляет более $1,2 трлн. 68,5% его активов вложено в ценные бумаги, 28,3% - в облигации, 3% - в недвижимость, остальные 0,2% - в инфраструктуру возобновляемой энергетики.
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