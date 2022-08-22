Ford оштрафовали на $1,7 млрд

Компании Ford присудили штраф в размере $1,7 млрд. Иск автомобильному концерну предъявили из-за аварии, которая произошла в 2014 году. Тогда пикап F-250 опрокинулся. В результате погибли два человека. Суд присяжных округа Гвиннетт постановил, что компания должна выплатить компенсацию владельцам машин, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ford продал 5,2 млн грузовиков из этой серии. Юристы настаивают на том, что пикапы - бракованные. Крыши из-за их слабой конструкции могут раздавить пассажиров в результате аварии с опрокидыванием.