Обнародованы детали покушения на Дарью Дугину

Взрывное устройство, установленное в автомобиле Дарьи Дугиной, убитой в Московской области, привели в действие дистанционным способом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в российских правоохранительных органах.

Отмечено, что бомба, установленная в автомобиле, была приведена в действие дистанционным способом.

Мощность взрывного устройства в автомобиле Дугиной составила 400 г в тротиловом эквиваленте. Сообщается, что часть взрывного устройства отправлена на экспертизу.