https://news.day.az/world/1488954.html Обнародованы детали покушения на Дарью Дугину
Обнародованы детали покушения на Дарью Дугину
Взрывное устройство, установленное в автомобиле Дарьи Дугиной, убитой в Московской области, привели в действие дистанционным способом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в российских правоохранительных органах.
Отмечено, что бомба, установленная в автомобиле, была приведена в действие дистанционным способом.
Мощность взрывного устройства в автомобиле Дугиной составила 400 г в тротиловом эквиваленте. Сообщается, что часть взрывного устройства отправлена на экспертизу.
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