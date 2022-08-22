Бренд Reebok вернулся в Россию

Американская компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok возвращается в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал "Моя Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Telegram-канала, участникам программы лояльности Reebok пришли письма с запросом на передачу данных турецкому холдингу FLO Retailing. Сообщается также, что в мае 2022 года холдинг выкупил подразделение Reebok в России.

"Важные новости от бренда Reebok. Спешим поделиться, что пока розничные и интернет-магазины Reebok приостановили свою работу, компания ООО "ФЛО ОБУВЬ РУ" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России. Если ты хочешь оставаться на связи с Reebok, когда бренд восстановит свою деятельность, пожалуйста, предоставь свое согласие на передачу персональных данных компании ООО "ФЛО ОБУВЬ РУ", а также свое согласие с новой политикой конфиденциальности", - говорится в рассылке бренда постоянным покупателям.

В марте 2022 года магазины Reebok приостановили свою работу на территории России.