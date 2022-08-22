На 98-м году жизни скончалась американская актриса Вирджиния Паттон, смерть артистки подтвердила в Facebook ее коллега Кэролин Граймс, передает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас появился еще один ангел - Вирджиния Паттон Мосс. Ей было 97 лет. Нам будет ее не хватать!" - написала Граймс.

По данным СМИ, актриса скончалась в городе Олбани, штат Джорджия. Обстоятельства смерти не уточняются.

Паттон родилась в Кливленде в 1925 году. Свою карьеру в киноиндустрии она начала еще будучи студенткой, играя в пьесах и фильмах. Наиболее известным проектом с участием Паттон стала лента "Эта прекрасная жизнь" Фрэнка Капры.