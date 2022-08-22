Разъяренный бык ворвался в банк в израильском Лоде

Разъяренный бык ворвался в отделение банка в израильском городе Лод. Видео с места инцидента показало издание "Едиот Ахронот".

Как передает Day.Az со ссылкой израильские СМИ, животное убежало от хозяина, одного из местных жителей.

На распространенных кадрах видно, как бык пробежал по коридору финансового учреждения, распугав сотрудников и посетителей.

Свидетели события отмечают, что бык вел себя агрессивно, никак не реагировал на попытки его утихомирить, в том числе со стороны хозяина. Успокоить животное смог приехавший на место ветеринар, выстрелив в него дротиком с транквилизатором.