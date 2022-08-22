Объем внешней ненефтяной торговли в ОАЭ впервые превысил $273 млрд за полгода

Объем ненефтяной торговли Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с другими странами впервые превысил 1 трлн дирхамов (около $273 млрд) за первую половину 2022 года. С таким заявлением в понедельник выступил премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Впервые объем нашей [ОАЭ] внешней торговли в отраслях, не связанных с нефтью, превысил 1 трлн дирхамов за первую половину текущего года, - написал Аль Мактум в своем аккаунте в Twitter. - На данный момент он составляет 1 трлн 58 млрд дирхамов, а показатели экономического роста на 17% превышают прошлогодние за указанный период".

Ранее международное аналитическое агентство S&P Global опубликовало исследование, в котором отметило рост активности ненефтяного сектора ОАЭ, несмотря на инфляционное давление. По данным агентства, индекс деловой активности в сферах экономики ОАЭ, не связанных с нефтью, достиг в июне самого высокого уровня с начала года, что указывает на активное восстановление экономики арабской страны после пандемии.