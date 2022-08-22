Во Франции вступил в силу запрет рекламы любого ископаемого топлива, кроме газа

Французские компании с 22 августа больше не могут распространять рекламу, связанную с ископаемыми источниками энергии вроде угля и нефти. Соответствующая мера была принята в рамках прошлогоднего закона о защите климата, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Реклама, связанная с маркетингом или продвижением ископаемого топлива, запрещена", - гласит статья 7 закона от 22 августа 2021 года. Это требование соседствует в тексте закона с запретом на рекламу автомобилей с высоким уровнем вредных выбросов.

Впрочем, декрет, определяющий конкретные условия применения данного положения, предусматривает определенные исключения. Так, реклама услуг поставщиков газа и получаемой из него энергии разрешена до 30 июня 2023 года. Это связано с действующим до конца 2022 года распоряжением о заморозке тарифов на газ, по истечении срока которого у компаний будет полгода, чтобы разрекламировать свои тарифы и услуги потребителям до запрета такой рекламы. Кроме того, запрет не будет распространяться на рекламу инвестиций в ископаемые виды топлива.

Что касается рекламы автомобилей с высоким уровнем вредных выбросов, то полный запрет, согласно закону, вступит в силу с 2028 года. Пока же автопроизводителей, желающих продвигать свою продукцию во Франции, обязали добавлять в свои рекламные ролики и сообщения, продвигающие альтернативные личному способы перемещения, например, велосипед, общественный транспорт или сервисы поиска попутчиков.