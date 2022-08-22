Сильные лесные пожары в Рязанской области - ВИДЕО
Власти Рязанской области объявили об эвакуации жителей двух населенных пунктов из-за приближения огня, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
На территории региона зафиксировано сразу несколько крупных очагов лесных пожаров.
"Ситуация по-прежнему непростая, видно невооруженным глазом, что погода неблагоприятная - жара, сильный ветер. Тем не менее, ситуация в целом контролируемая", - заявил врио губернатора области Павел Малков.
Областные власти сообщают, что пожарные работают круглосуточно. Режим чрезвычайной ситуации введен в трех районах. Площадь активного горения составляет 160 гектаров, сообщили в МЧС России. От огня пострадали в общей сложности более 8,5 тысяч га леса.
Первый пожар в Рязанской области возник 7 августа, второй - уже через день.
Запах гари от рязанских лесных пожаров с середины прошлой недели ощущается в Москве и Подмосковье. Столичные власти направили в Рязанскую область дополнительную группировку спасателей.
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