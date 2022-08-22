Греция может стать мостом между Катаром и Европой для поставок природного газа

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в понедельник заявил, что Греция может быть мостом между Катаром и Европой для поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (AMNA) со ссылкой на источники в правительстве Греции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, вопрос энергетики был доминирующим во время нынешнего первого официального визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Катар. Источники отметили, что этот визит "свидетельствует об особой заинтересованности обеих сторон в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, особенно в сегодняшнем критическом состоянии региональной нестабильности и энергетического кризиса". В ходе встречи особый акцент был сделан на энергетическом секторе и возможностях укрепления и систематизации сотрудничества в сфере энергетики, "учитывая лидирующие позиции Катара в добыче природного газа и стратегию правительства [Греции] по диверсификации источников энергии и энергетической безопасности страны". Греция, подчеркнул Мицотакис, благодаря своему стратегическому положению в регионе и своей инфраструктуре может быть "мостом между Катаром и Европой, воротами для ввоза энергоносителей на европейский рынок как через терминал [регазификации СПГ] в местечке Ревитуса [вблизи Афин], так и через [портовый город] Александруполис [там начато строительство терминала СПГ ]", отметило агентство.

Премьер-министр подчеркнул, что Греция является надежным партнером, опорой стабильности в регионе. Он проинформировал эмира Катара о выходе Греции 20 августа из режима усиленного надзора над греческой экономикой со стороны ЕС, что открывает новую главу в развитии страны, а также об инвестиционных возможностях, предлагаемых Грецией.

В ходе встречи Мицотакиса с эмиром Катара была выражена общая воля к углублению сотрудничества в сферах энергетики, туризма, инфраструктуры, сельского хозяйства, культуры, спорта и науки. Два лидера обсудили текущие региональные события, отмечает агентство. Греческий премьер подчеркнул необходимость сохранения атмосферы стабильности в широком регионе и недопущения действий, подрывающих мир на фоне волнений, вызванных событиями в Украине. Он также признал роль Катара в имеющем решающее значение для интересов Греции регионе Персидского залива и упомянул о важной роли Дохи и лично эмира в урегулировании кризисов, в частности в Чаде, Палестине и Афганистане, говорится в сообщении.

Мицотакис также поздравил эмира Катара с предстоящим проведением в его стране чемпионата мира по футболу, который начнется 20 ноября. Отмечается, что премьер Греции принял приглашение эмира посетить Катар во время чемпионата мира.