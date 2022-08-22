Назван объем украинского зерна, поставляемого на мировой рынок через Турцию

По информации на утро сегодняшнего дня, количество зерна, отправленного из украинских портов на мировые рынки, составило 721 449 тонн.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Было отмечено, что этот процесс продолжается без каких-либо проблем, Турция продолжает усилия по обеспечению безопасной доставки по назначению зерна и других сельскохозяйственных продуктов.