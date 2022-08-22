Германия досрочно выполнила план Еврокомиссии по газу

Германия досрочно выполнила план Еврокомиссии по заполненности газовых хранилищ на 80%. ФРГ не стала дожидаться ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток". Изначально Европейская комиссия призывала немецкие предприятия заполнить газовые хранилища к 1 октября. Об этом пишет "Евразия Daily", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Германия стала восьмой из 19 стран Евросоюза с хранилищами газа, кому удалось наполнить свои ПХГ до достаточных показателей. Сейчас в немецких хранилищах уже более 19 миллиардов кубометров газа.

В самой Германии установили план в 95% к 1 ноября. При августовском темпе закачки, если не вырастет потребление, этого показателя страна может достичь к октябрю.