Власти Польши ждут новую волну эпидемии ковида только к зиме

Новая волна эпидемии ковида ожидается в Польше только к концу текущего - началу будущего года. Об этом заявил в понедельник телеканалу Polsat министр здравоохранения республики Адам Недзельский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"То, что мы наблюдаем сейчас, то есть апогей летней волны, означает, что следующая волна придет с опозданием. Это наиболее вероятный сценарий", - сказал он. "Это будет не обычная волна сентября - октября, а волна, которая будет перенесена на конец этого или начало следующего года", - добавил министр.

Как пояснил Недзельский, сейчас польское общество заражается, в основном, вариантом "омикрон BA.5", приобретая иммунитет на период около 20 недель, что отложит во времени приход новой волны заболеваемости. Летняя, шестая, волна уже идет на спад. По словам министра, на данный момент нет никаких оснований полагать, что в Польше придется вводить в осенне-зимний период какие-то серьезные ограничения для противодействия распространению коронавируса.

Кривая заболеваемости COVID-19 в Польше пошла вверх в начале июля. Суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 тогда впервые с апреля превысил в стране 1 тыс. человек. 2 августа тесты подтвердили 5 649 заражений коронавирусом. Сейчас средний суточный прирост новых заболевших составляет около 3,5 тыс. человек.

С 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились более 6,1 млн человек, умерли более 116 тыс. пациентов.

Пятая волна эпидемии завершилась в республике в феврале. Подавляющее большинство ограничений, которые ранее применялись властями Польши для противодействия распространению коронавируса, в настоящее время не действует. 28 марта был отменен масочный режим. С 16 мая власти Польши отменили введенный в стране в марте 2020 года режим эпидемии, трансформировав его в режим эпидемической угрозы.