ОПЕК+ скоро начнет работу над новым соглашением

ОПЕК+ в ближайшее время начнет работу над новым соглашением на период после 2022 года и намерена сделать его более эффективным, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Скоро мы начнем работу над новым соглашением на период после 2022 года на базе нашего предыдущего опыта, успехов и достижений. Мы намерены сделать новое соглашение более эффективным, чем раньше", - приводит саудовское агентство SPA слова министра, сказанные в интервью Блумберг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соглашение ОПЕК+ было заключено в конце 2016 года на фоне падения мировых цен на энергоносители и заработало с 2017 года. С мая 2020 года сделка работает в обновленном виде и будет действовать до конца текущего года.