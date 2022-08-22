Наша цель организовать переговоры между президентами Путиным и Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения заседания Кабинета министров выступил с заявлением, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В своем выступлении президент Эрдоган коснулся широкого спектра вопросов, начиная от сельского и городского хозяйств, экономики, образования, заканчивая внешней политикой.

Эрдоган подчеркнул важность зернового коридора для всего мира отметив, что благодаря возобновлению поставок с портов Черного моря, почти 30% населения планеты опять получили доступ к продовольствию из этого региона.

Президент во время своего выступления коснулся также темы событий в Украине.

Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны и установления прочного мира в Украине.

"Наша цель - для достижения прочного мира организовать переговоры между президентами Путиным и Зеленским в Турции", - сказал президент Эрдоган.

В Президентском комплексе в Анкаре в понедельник прошло заседание правительства Турции. Заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана продлилось около 2 часов 45 минут.