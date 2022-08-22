Глава Минобороны Турции надеется на действенность "зернового" соглашения

В период с 1 августа 2022 года из украинских портов отгружено 721 449 тонн сельхозпродукции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в понедельник в ходе видеосовещания с членами высшего командного состава страны.

"Усилия в этом направлении продолжаются. Надеюсь, что процесс будет продвигаться по нарастающей. Мы продолжаем усилия по быстрой и безопасной доставке [сельхозпродукции] в пункты назначения. Стремимся не допустить замедления или приостановки поставок и доставки продукции заказчикам", - сказал Акар.

Глава ведомства напомнил, что ранее вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем провел инспекцию в Совместном координационном центре в Стамбуле.

Министр подчеркнул, что центр функционирует в бесперебойном режиме.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.

Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.