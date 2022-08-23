Аббас прибыл в Анкару

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в понедельник с визитом в Анкару, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Самолет с палестинской делегацией на борту приземлился в турецкой столице в 15.30 по местному времени.

Махмуда Аббаса в аэропорту "Эсенбога" встречали помощник губернатора турецкой столицы Мурат Сойлу, представители муниципалитета Анкары, посол Палестины в Анкаре Файед Мустафа.