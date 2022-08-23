https://news.day.az/world/1489080.html Аббас прибыл в Анкару
Аббас прибыл в Анкару
Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в понедельник с визитом в Анкару, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Самолет с палестинской делегацией на борту приземлился в турецкой столице в 15.30 по местному времени.
Махмуда Аббаса в аэропорту "Эсенбога" встречали помощник губернатора турецкой столицы Мурат Сойлу, представители муниципалитета Анкары, посол Палестины в Анкаре Файед Мустафа.
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