Европа резко нарастила закупки российской нефти

Покупатели из Европы резко нарастили закупки российской нефти с доставкой по морю за неделю с 13 по 19 августа - до самого высокого уровня с апреля.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные отслеживания судов. В целом экспорт топлива из России за этот период почти полностью отыграл падение, увеличившись до 3,41 миллиона баррелей в сутки.

Как уточняет издание, увеличились поставки в европейские страны Средиземноморья и Причерноморья, а также Северную Европу. Больше всего вырос экспорт в средиземноморские государства, входящие в ЕС, - на 140 тысяч баррелей в сутки. Основной рост пришелся на Италию и Турцию - за неделю они импортировали в среднем 530 и 340 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Объем поставок из России в Северную Европу увеличился на 60 тысяч, до 398 тысяч баррелей в сутки. По данным Bloomberg, импорт осуществляли только Нидерланды и Польша. С 13 по 19 августа эти страны закупали в среднем 320 и 80 тысяч баррелей в сутки соответственно. Совокупный объем поставок в Болгарию и Румынию отыграл потери предыдущей недели и достиг самого высокого уровня за семь недель - 255 тысяч баррелей в сутки.

Как пишет издание, Москва также осваивает новые рынки сбыта нефти. Уже третий танкер с топливом направляется на Шри-Ланку, а еще два судна недавно разгрузились в Эль-Хамре на средиземноморском побережье Египта. Кроме того, в покупке около миллиона баррелей российской нефти заинтересован Афганистан, заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.