https://news.day.az/world/1489090.html Один человек погиб при стрельбе в Атланте в США
Один человек погиб при стрельбе в Атланте в США
По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в городе Атланта (штат Джорджия в США) в понедельник. Сообщение об этом опубликовано на странице департамента полиции Атланты в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В общей сложности три человека получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших умер. Двое были доставлены в больницу для оказания помощи", - говорится в сообщении.
Местное отделение телеканала ABC о ссылкой на полицию сообщило, что полиции удалось задержать подозреваемую в нападении.
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