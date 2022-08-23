Активные работы на месторождении газа в Черном море продолжаются

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о продолжении активных работ по разработке крупнейшего морского месторождения газа страны - "Сакарья" в турецком секторе Черного моря, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава Минэнерго поделился в Twitter публикацией в связи со второй годовщиной (21 августа 2020 года) обнаружения месторождения буровым судном Fatih.

"Прошло два года со знаменательной даты обнаружения месторождения газа. Это событие стало еще одним вкладом в светлое будущее турецкого народа. Сегодня мы приближаем день, когда газ поступит конечным потребителям в Турции. Активные шаги по реализации проекта продолжаются", - написал министр.

Общий объем обнаруженных Турцией резервов природного газа в Черном море составляет 540 млрд кубометров.