Число жертв наводнений в Пакистане превысило 800 человек

По меньшей мере 820 человек погибли и более 1315 пострадали в результате наводнений, продолжающихся в Пакистане с середины июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана.

По его сведениям, разрушено около 2,8 тыс. км дорог, уничтожено более 72 тыс. домов и 129 мостов, а также погибло более 504 тыс. голов скота.

На данный момент власти проводят спасательные операции в пострадавших районах.

Мусонные дожди, продолжающиеся в Пакистане с июня, привели к масштабным наводнениям и оползням по всей территории страны. В начале месяца правительство Пакистана в связи с тяжелой паводковой ситуацией объявило в стране чрезвычайное положение и обратилось к ООН и другим международным организациям за предоставлением срочной гуманитарной помощи.