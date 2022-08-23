https://news.day.az/world/1489095.html Боррель выразил надежду, что Турция поспособствует завершению российско-украинского конфликта
Боррель выразил надежду, что Турция поспособствует завершению российско-украинского конфликта
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых выразил надежду, что Турция использует свое влияние на Россию в целях прекратить военную операцию в Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Боррель сообщил в понедельник в Twitter.
"Я подчеркнул роль Турции в обеспечении сделки ООН по экспорту украинского зерна и смягчении последствий российской агрессии против Украины. Обсудил влияние санкций ЕС и выразил надежду, что Турция сможет использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить конфликт", - написал он.
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