Глава ВОЗ призвал вакцинировать от COVID-19 всех медиков и людей старше 60 лет

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус, выступая на 72-й сессии Регионального комитета организации для стран Африки, призвал все государства-члены ВОЗ вакцинировать всех работников здравоохранения и людей в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы продолжаем призывать страны - члены [ВОЗ] придерживаться стопроцентной вакцинации работников здравоохранения и людей старше 60 лет", - сказал Гебрейесус.

При этом, добавил он, в качестве цели стоит по-прежнему ориентироваться на вакцинацию 70% населения.

"Это лучший способ спасти жизни и обеспечить действительно устойчивое восстановление", - подчеркнул глава ВОЗ.