Пентагон вновь отказался помочь властям Вашингтона с приемом мигрантов

Министерство обороны США вновь отклонило просьбу мэра Вашингтона Мюриэл Баузер об оказании помощи в приеме прибывающих в столицу мигрантов, прибывающих из штатов Техас и Аризона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо американского ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что это второй раз за последние недели, когда Пентагон отказывается удовлетворить просьбу Вашингтона и предоставить в помощь бойцов Национальной гвардии столичного округа Колумбия. Так, первый запрос Баузер направила в июле. Затем, 11 августа, она повторно обратилась в военное ведомство.

В ответ Пентагон заявил, что у бойцов Нацгвардии нет специальной подготовки или опыта, необходимых для приема и размещения мигрантов. Кроме того, в документе отмечается, что обеспечение поддержки негативным образом скажется на боеготовности Национальной гвардии округа Колумбия.