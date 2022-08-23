В Британии рассказали, когда огласят имя нового премьера

Имя нового британского премьера станет известно 5 сентября в 15:30 по бакинскому времени. Об этом, как передает телеканал Sky News, заявил сопредседатель Консервативной партии Эндрю Стефенсон, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Телеканал добавляет, что действующий премьер Борис Джонсон, вероятно, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.

Напомним, что 20 июля в стране прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.