В поместье Трампа нашли более 300 секретных документов

Более 300 секретных документов хранилось в поместье экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, первоначальная партия документов, переданных Трампом Национальному управлению архивов и документации США в январе, содержала около 150 засекреченных документов. Остальные документы были переданы представителями экс-президента Минюсту США в июне и изъяты в ходе обысков в Мар-а-Лаго в начале августа.

У представителей администрации США в настоящее время находится 26 коробок с материалами, хранившимися у Трампа, в том числе 11 комплектов секретных документов, в том числе один комплект с грифом "совершенно секретно". Среди них - документы Центрального разведывательного управления, Агентства национальной безопасности и Федерального бюро расследований (ФБР).

8 августа сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Трамп заявил, что агенты ФБР во время обыска могли "взять и подложить все, что пожелают".