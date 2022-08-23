Женщина покормила аллигаторов с рук и попала на видео

Смотрительница аллигаторовой фермы в городе Эверглейдс, штат Флорида, США, покормила питомцев с рук, находясь посреди бассейна, кишащего десятками рептилий, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Процесс кормления хищников попал на видео, которое опубликовал зоозащитник Зейн Шапиро на своей странице в Instagram.

В ролике женщина по имени Мэдди голыми руками кладет пищу в пасть аллигатора. В этот момент ее окружают около 30 других аллигаторов, которые ждут своей очереди на получение еды. Рептилии не проявляют к смотрительнице никакой агрессии. При этом Мэдди хлопает аллигатора рукой по голове, каждый раз после того, как дает ему кусочек мяса.

Запись стала вирусной в соцсетях и набрала более 22 000 просмотров. Пользователей поразило спокойствие женщины, окруженной опасными хищниками. "Однажды они точно съедят ее", - написал один из них. На это автор публикации ответил: "Нет".