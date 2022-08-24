В США четырехлетний ребенок погиб, возвращаясь с похорон старшего брата, пишет Mirror. Мальчика сбила машина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, погибший Доманти Макдоналд отошел от матери и выбежал на дорогу. Водитель заметил ребенка в последний момент и не успел среагировать, сбив его. Сообщается, что семья в этот момент возвращалась с похорон старшего брата Макдоналда, погибшего в перестрелке.

После ДТП ребенок был в сознании. Отец мальчика рассказал, что семья пыталась оказать ему первую помощь, но этого оказалось недостаточно. Когда медики были на месте, Доманти попытался сделать несколько шагов, но в итоге упал и больше не приходил в сознание.

Отец Макдоналда раскритиковал врачей, настаивая на том, что они не оказали всю необходимую помощь и сына можно было спасти.

"Он был самым замечательным мальчиком, которого когда-либо можно было встретить", - добавил мужчина.