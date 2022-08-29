Пентагон планирует перевести военные спутники на лазерную оптическую связь

Пентагон обсуждает программу создания лазерной оптической связи для группировки военных спутников. Об этом сообщает Fast Company, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что лазерный луч сложнее перехватить, чем радиосигнал, поэтому оптическая связь считается безопаснее радиосвязи.

По данным издания, в работе участвует несколько космических компаний, в том числе SpaceX Илона Маска, которая разрабатывает элементы управления и взаимодействия военных спутников с гражданскими и коммерческими.

Еще одна компания, SpaceLink, работает над созданием группировки из четырех спутников ретрансляции данных с помощью системы оптической связи.