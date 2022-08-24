https://news.day.az/world/1489139.html В Бельгии ожидают, что следующие пять-десять зим будут трудными из-за цен на энергию
В Бельгии ожидают, что следующие пять-десять зим будут трудными из-за цен на энергию
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предсказал сложные следующие пять-десять зим в Европе из-за повышения цен на энергоносители. Об этом говорится в заметке на сайте бельгийской телерадиокомпании RTBF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Следующие пять-десять зим будут трудными. Развитие ситуации очень сложное по всей Европе. Некоторые отрасли сталкиваются с серьезными трудностями из-за высоких цен на энергоносители", - цитирует премьер-министра RTBF.
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