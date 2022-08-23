Генсек НАТО посетит Канаду и обсудит безопасность в Арктике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с 24 по 26 августа посетит Канаду, чтобы обсудить вопросы безопасности в Арктике в условиях изменения климата. Об этом сообщает Arctic Today со ссылкой на офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидается, что в четверг, 25 августа, Столтенберг посетит порт Кембридж-Бей, который принимает суда, пересекающие Северо-Западный проход Северного Ледовитого океана между Атлантическим и Тихим океанами.

В пятницу, 26 августа, генсек НАТО отправится на канадскую базу реактивных истребителей в Колд-Лейк, чтобы обсудить планы модернизации американо-канадской оборонной организации NORAD. При этом, основное внимание будет уделено Арктике и тому, как изменение климата влияет на безопасность.