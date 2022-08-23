Евро в пике из-за энергетического кризиса

Во второй раз за лето курс евро упал ниже паритета к доллару на международных торгах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, к вечеру понедельника единая европейская валета подешевела более чем на процент и оказалась на самой низкой отметке за 20 лет.

Среди факторов рекордного падения - мировой энергетический кризис и перебои с поставками газа по Северному потоку, а также активные действия федеральной резервной системы США по обузданию инфляции.

В Европе также снизился курс таких валют, как британский фунт и венгерский форинт.