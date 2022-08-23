https://news.day.az/world/1489164.html Евро в пике из-за энергетического кризиса - ВИДЕО
Евро в пике из-за энергетического кризиса - ВИДЕО
Во второй раз за лето курс евро упал ниже паритета к доллару на международных торгах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, к вечеру понедельника единая европейская валета подешевела более чем на процент и оказалась на самой низкой отметке за 20 лет.
Среди факторов рекордного падения - мировой энергетический кризис и перебои с поставками газа по Северному потоку, а также активные действия федеральной резервной системы США по обузданию инфляции.
В Европе также снизился курс таких валют, как британский фунт и венгерский форинт.
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